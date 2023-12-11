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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحد مشايخ شمال سيناء: جموع غفيرة من المواطنين تشارك في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تحدث الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد مشايخ شمال سيناء، عن الانتخابات الرئاسية، قائلا: "هناك كثافة كبيرة جدا وجموع غفيرة من المواطنين تشارك في الانتخابات الرئاسية".

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وأضاف الشيخ إبراهيم أبو عليان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية "صدى البلد"،: "القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس السيسي والتي تتعلق بالأمن القومي في سيناء والمحافظة عليه ضمن الدوافع الرئيسة لإقبال المواطنين على الانتخابات والوقوف خلف الرئيس السيسي".

 

وأشار الشيخ إبراهيم أبو عليان: "سيناء متأثرة بالأحداث الأخيرة، لأن الاحداث الأخيرة خطيرة، وبداية متغير كبير في منطقة الشرق الأوسط"، موضحا: "المواطن في مصر لديه من الوعي ما يجعله يشعر بهذا المتغير".

 

وأكد الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد مشايخ شمال سيناء،: "نحن خلف الرئيس السيسي في اتخاذ القرارات خصوصا قرار تهجير الفلسطينين إلى سيناء".
 

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