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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم «شقو» يدخل مرحلة اللمسات النهائية في المونتاج .. صورة

شقو
شقو

دخل فيلم «شقو»، من بطولة النجم عمرو يوسف، مرحلة اللمسات النهائية في المونتاج بعد فترة تصوير؛ استعدادًا لعرضه في موسم عيد الفطر 2024.

وشارك عمرو يوسف جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة استعدادًا لعرض فيلم "شقو"، وعلق: "اللمسات النهائية في المونتاچ ويكون شقو جاهز للعرض، مجهود كبير اتعمل في الفيلم ده ان شاء الله ينال اعجابكم".

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

ويجسد عمرو يوسف خلال العمل شخصية إسماعيل البلطجي، الذى يرتكب عدة جرائم منها اقتحام أحد اليخوت وسرقة الألماس الموجود على متنه، فيما يظهر محمد ممدوح بشخصية حجازي، الخارج عن القانون وهو الصديق المقرب لـ إسماعيل.

الفيلم بطولة عمرو يوسف ويسرا ودينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

شقو عمرو يوسف

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