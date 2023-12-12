بسبب تصرف مفاجئ من ناخبة.. أحمد موسى يصفق على الهواء| شاهد

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية لكل المشاركين في الانتخابات الرئاسية، معقبا : "كل التحية للناس اللي بتنزل الانتخابات، واللي بيكونوا حريصين على المشاركة".

وصفق الإعلامي أحمد موسى على الهواء؛ بسبب تصرف مفاجئ من إحدى السيدات المشاركات في الانتخابات الرئاسية بمدينة الشروق.

وأثناء حديث الإعلامي أحمد موسى مع مراسلة صدى البلد، باسنتي ناجي، قامت سيدة بعمل موقف طريف على الهواء، وأطلقت زغرودة خلال مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، فعلق قائلا :"الله.. هي دي.. بشكركم شكرا جزيلا".

الانتخابات الرئاسية 2024

وكشفت باسنتي ناجي مراسلة صدى البلد، عن تفاصيل اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 من أمام اللجان الانتخابية في مدينة الشروق، مؤكدة أن المشهد مشرف أمام العالم، وهناك شباب متطوع لمساعدة المواطنين.

وقالت "ناجي"، إن هناك توافدا لعدد كبير من المواطنين، وذلك مع اختلاف فئاتهم العمرية، مشيرة إلى أن هناك توافدا كبيرا من الشباب والسيدات و كبار السن و ذوي الهمم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.