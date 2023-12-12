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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي منزلش الانتخابات هو الخسران.. رسالة أحمد موسى على الهواء |شاهد

أحمد موسى
أحمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية والشكر لكل المشاركين في الانتخابات الرئاسية، معقبا : "كل التحية للناس اللي بتنزل الانتخابات، واللي بيكونوا حريصين على المشاركة".


وطالب أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، المواطنين بالنزول والمشاركة في اليوم الثالث بانتخابات الرئاسة 2024، مثلما شاهدنا اليومين الماضيين أمام صناديق الاقتراع.

وقال أحمد موسى: "عايزين اللي حصل أول يوم وتاني يوم يتكرر تاني في آخر يوم"، متابعا: "دول العالم تشاهد مصر حاليا بسبب الانتخابات الرئاسية".

المشهد صدم الإعلام المعادي

وأردف أحمد موسى :"المشهد ده صدم الإعلام المعادي اللي كان متوقع عدم نزول المواطنين للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والإعلام المعادي عرف أنه ملوش أي تأثير، والمواطنين قرروا النزول علشان بلدهم".

وتابع أحمد موسى: اللي منزلش الانتخابات هو اللي خسران مع السلامة، واللي عمل مقاطعة عرف وزنه وحجمه، والإعلام المعادي أصبح بلا تأثير بـ3 قروش.. نحتاج لتحقيق رقم قياسي في أعداد المصوتين بالانتخابات الرئاسية. 

وأكمل أحمد موسى : "الإعلام المعادي اكتشف أنه ليس له تأثير على الشعب المصري"، موجها رسالة للمواطن، قائلا: “بلدك مصر أولا وأخيرا”، مؤكدا "اللي ما نزلش هو اللي خسران.. مع السلامة".

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