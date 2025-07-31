بتوجيهات من الرئيس السيسي.. «الدجيشي»: قطاع الصناعات البحرية في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة|فيديو

أكد المهندس مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، أن قطاع الصناعات البحرية في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية داخل البلاد بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.

وقال “الدجيشي”، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، إن شركته تلقت تكليفًا من هيئة قناة السويس لتصنيع يختين كان من المقرّر أن يتم استيرادهما من إنجلترا، إلا أن الرئيس السيسي أصدر أمرًا بتصنيعهما محليًا.

وتابع: “كان أمرًا صعبًا في البداية، لكننا أنجزنا المهمة في وقت قصير، وخرج الإنتاج بمستوى عالمي لا يقل عن نظيره في الخارج”.