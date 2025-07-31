مصر تدخل السوق العالمي للقاطرات واليخوت بتأسيس مصانع جديدة في البحر الأحمر

كشف المهندس مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، عن بدء تنفيذ خطة طموحة لتوطين صناعة القاطرات البحرية واليخوت في مصر، وذلك بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الدجيشي، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مصنع متكامل لإنتاج القاطرات خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر، حيث بدأ المصنع بإنتاج أول قاطرتين تحت اسم "عزم 1" و"عزم 2"، موضحًا أن طاقة المصنع الحالية تصل إلى 10 قاطرات سنويًا.

وأكد أن الرئيس السيسي وجّه بإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تتراوح بين 20 إلى 30 قاطرة سنويًا، بهدف تعزيز قدرة مصر على التصدير والمنافسة في السوق العالمي.

وأضاف أنه تم البدء فعليًا في التواصل مع موانئ وشركات دولية لتصدير القاطرات واليخوت المصرية، في خطوة تُعد نقلة نوعية للصناعات البحرية الوطنية.