رسالة نارية من أحمد موسى للمصريين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للشعب المصري، في ختام اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، قائلا: "اللي ما نزلش هو اللي خسران.. مع السلامة".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عايزين اللي حصل أول يوم وتاني يوم يتكرر تاني في آخر يوم"، متابعا: "دول العالم بتتفرج على مصر حاليا بسبب الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "كان هناك إعلام معادٍ يعمل على أن الشعب المصري لن يشارك في الانتخابات، لكن الشعب بينزل بكثافة غير متوقعة"، معقبا: "اللي منزلش الانتخابات هو اللي خسران".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الإعلام المعادي اكتشف أنه ليس له تأثير على الشعب المصري"، موجها رسالة للمواطن، قائلا: "بلدك مصر أولا وأخيرا".