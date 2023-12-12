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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة نارية من أحمد موسى للمصريين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للشعب المصري، في ختام اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، قائلا: "اللي ما نزلش هو اللي خسران.. مع السلامة".

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أحمد موسى يستعرض جولة النائب محمد أبوالعينين ووفد برلمان البحر المتوسط باللجان الانتخابية

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عايزين اللي حصل أول يوم وتاني يوم يتكرر تاني في آخر يوم"، متابعا: "دول العالم بتتفرج على مصر حاليا بسبب الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "كان هناك إعلام معادٍ يعمل على أن الشعب المصري لن يشارك في الانتخابات، لكن الشعب بينزل بكثافة غير متوقعة"، معقبا: "اللي منزلش الانتخابات هو اللي خسران".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الإعلام المعادي اكتشف أنه ليس له تأثير على الشعب المصري"، موجها رسالة للمواطن، قائلا: "بلدك مصر أولا وأخيرا".

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