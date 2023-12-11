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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يستعرض جولة النائب محمد أبوالعينين ووفد برلمان البحر المتوسط باللجان الانتخابية

جولة النائب محمد
جولة النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب

استعرض الأعلامى أحمد موسى، جولة النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب رفقة وفد برلمان دول البحر المتوسط لمتابعة بعض اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وقال  الإعلامى  أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" إن وفد برلمان دول البحر المتوسط ابدى سعادته البالغة بنسب المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024 التى تجاوزت نسبة المشاركة فى عام 2018 .

تقريرا عن المشاركة الواسعة


وأوضح الاعلامى أحمد موسى، أن وفد برلمان دول البحر المتوسط أعد تقريرا عن المشاركة الواسعة فى الانتخابات لن يفصح عنه فى الوقت الحالى طبقا للإجراءات.

وأضاف أحمد موسى، جولة النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب ووفد برلمان دول البحر المتوسط تضمنت المرور على العديد من اللجان الانتخابية ثم قاموا بزيارة إلى مكتبة الاسكندرية التى تضم مجموعة كبيرة من مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

الانتخابات الراحل محمد أنور السادات النائب محمد أبوالعينين اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 دول البحر المتوسط

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