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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة لحبس البلوجر داليا فؤاد بتهمة تعاطي المخدرات

داليا فؤاد
داليا فؤاد
رامي المهدي

في تطور جديد أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أسدلت محكمة استئناف القاهرة الجديدة الستار على قضية البلوجر الشهيرة داليا فؤاد بعد اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، وذلك بتأييد حكم حبسها لمدة سنة، لتتحول القضية من مجرد شائعة إلى واقع موثق في أوراق التحقيقات وأحكام القضاء.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بشأن حيازة البلوجر داليا فؤاد مواد مخدرة داخل سيارتها الخاصة، ليتم استيقافها في أحد الأكمنة بمنطقة التجمع الأول، وتفتيشها قانونيًا، حيث عُثر بحوزتها على مواد يُشتبه في كونها مخدرة، من بينها كمية من مخدر GHB المعروف بـ"مخدر الاغتصاب".

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة البلوجر للنيابة العامة، التي أمرت بحبسها احتياطيًا وعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي، والذي أكد احتواء العينة على آثار لمواد مخدرة، إلى جانب خضوعها لتحليل مخدرات جاءت نتيجته إيجابية.

أحيلت داليا فؤاد إلى المحاكمة الجنائية، وقررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة معاقبتها بالحبس سنة واحدة عن تهمة تعاطي المخدرات، بينما قضت ببراءتها من تهمة حيازة مخدر GHB لعدم كفاية الأدلة، مؤكدة أن المادة المضبوطة لم تكن معدة للترويج أو البيع.

وبعد صدور الحكم، تقدمت داليا فؤاد بطعن أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها برفض الاستئناف وتأييد حكم الحب، لتغلق بذلك فصول القضية بشكل نهائي، وسط تفاعل واسع من متابعيها على مواقع التواصل.

داليا فؤاد البلوجر الشهيرة داليا فؤاد محكمة استئناف القاهرة الجديدة اخبار الحوادث

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