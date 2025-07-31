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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفض استئناف داليا فؤاد وتأييد حبسها سنة في قضية المخدرات

داليا فؤاد
داليا فؤاد
رامي المهدي

قضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر داليا فؤاد على حكم حبسها سنة بتهمة تعاطي المخدرات.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، كما قررت المحكمة رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة في القضية ذاتها.

حبس البلوجر داليا فؤاد

وعاقبت محكمة أول درجة المتهمة بالحبس سنة واحدة بعد إدانتها بتعاطي مواد مخدرة، بينما قضت ببراءتها من تهمة حيازة مخدر GHB المعروف إعلاميًا بـ"مخدر الاغتصاب"، لعدم كفاية الأدلة.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتعاطي المواد المخدرة، حيث كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام المذيعة داليا فؤاد بحيازة مخدر الاغتصاب بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت التحقيقات أنه بفحص هاتف المذيعة داليا فؤاد، عثر على صور ملتقطة لكيس بلاستيكي موضوع على ميزان حساس بداخله مادة تشبه المواد المخدرة.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة من خلال تقرير المعمل الكيماوي، إيجابية عينتي البول والدماء للمتهمة داليا فؤاد لأحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المواد المضبوطة مع المذيعة داليا فؤاد، أنها عبارة عن عبوة زجاجية بداخلها سائل شفاف قدر حجمه بنحو 120 ملليلتر، وثبت أن السائل يحتوى على حمض جاما هيدروكسي بيوتبرك GHP، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأحالت النيابة العامة المذيعة داليا فؤاد، في اتهامها في القضية رقم 19424 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول المقيدة برقم 3358 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة لاتهامها بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمة داليا وحيد فؤاد أحمد الشهيرة بـ داليا فؤاد، 39 سنة، بدون عمل، ومقيمة التجمع الأول، محبوسة، بأنها في يوم 14 نوفمبر 2024 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، حازت وأحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لحمض جاما هيدروكسي بيوتيرك في غير الأحوال المصرح بها، كما حازت وأحرزت بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها، وحازت وأحرزت بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة البريجابالين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وبهذا تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمين بمواد قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبة المتهمة وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.

داليا فؤاد محكمة استئناف القاهرة الجديدة محكمة البلوجر داليا فؤاد القاهرة الجديدة

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