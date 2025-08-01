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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صحية بيطرية زراعية وتثقيفية.. قافلة تنموية شاملة لجامعة دمنهور

قافلة تنموية شاملة لجامعة دمنهور
قافلة تنموية شاملة لجامعة دمنهور

أطلقت جامعة دمنهور قافلة تنموية شاملة "صحية، بيطرية، زراعية، تثقيفية و توعوية"، بقرية كريون بمركز كفر الدوار، ضمن المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية ( بداية وحياة كريمة)؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر.

انطلقت القافلة بإشراف السادة عمداء ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتور صابر شحاته، منسق عام القوافل بالجامعة، الأستاذة هند الجندي، منسق حياة كريمة بالجامعة، ومسؤولي حياة كريمة بالوحدة المحلية، وذلك بمشاركة كليات "التمريض، الصيدلة، العلوم، طب الأسنان، الطب البيطري، الزراعة، التربية، التربية النوعية، التربية للطفولة المبكرة".
 
بين رعاية الصحة و تعزيز الوعي: جهود قافلة تمريض دمنهور في خدمة أهالي كريون

قدمت "القافلة الصحية لكلية التمريض" خدماتها لـ 50 مواطن من أهالي القرية من خلال مسح صحي بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري، و تثقيفهم عن تلك الأمراض المزمنة والالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، و تثقيف صحي لـ  20 سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه، وقضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة وكيفية استخدامها، ورعاية الأم الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع النزلات المعوية، والتوعية لـ 30 مواطن بنمط الحياة الصحي والإقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان.

كما تم عقد ندوات توعوية عن أهمية ترشيد الكهرباء واستخدام اللمبات الموفرة، وكذلك ترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى تدريب 30 مواطن بالقرية على الإسعافات الأولية، وشرح حالات الاختناق والجروح والكسور والحروق وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى القيام بحصر المشكلات التي تواجه أهالي القرية تمهيدا لتقديم الدراسات والحلول العلمية لها مع الجهات المعنية.

صيدلة دمنهور توفّر الأدوية المجانية والتوعية الصحية لأهالي كريون

وصرفت "القافلة الدوائية لكلية الصيدلة" ما يقرب من 49 صنف من الأدوية المجانية في مختلف التخصصات لـما يقرب من 70 مواطن، وتم تقديم النصائح الصحية والتوعوية عن كيفية تناول تلك الأدوية والجرعات الصحيحة.

علوم دمنهور تتابع صحة ما يزيد عن 90 مواطن بكريون من خلال فحوص شاملة ومجانية.

بينما قدمت قافلة التحاليل الطبية لكلية العلوم خدماتها لـ 93 مواطن تم خلالها "قياس مستويات السكر، وقياس النقرس، الدهون الثلاثية، صورة دم كاملة، سرعة الترسيب، بعض الفيروسات".
   

فحوصات شاملة وتوعية أسرية لصحة الفم لأهالي و أطفال "كريون" قدمها أعضاء هيئة تدريس طب الأسنان بدمنهور


من جانبهم قام أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بالكشف على ما يقرب من 10حالات من الأطفال، وقاموا بالتثقيف العام للأهالي عن الاهتمام بصحة الفم والأسنان، ومخاطر الإهمال في علاجها.


قافلة بيطرية متكاملة: رعاية وفحوصات شاملة للثروة الحيوانية في "كريون" مقدمة من كلية الطب البيطري

ووقعت"القافلة البيطرية" لكلية الطب البيطري الكشف البيطري على 50 حالة أبقار، 50 حالة من الجاموس في تخصصات الباطنة، و20 حالة أبقار ، 15 جاموس في تخصصات التناسلية وفحص 10 من الدواب، و 25 ماعز في تخصصات الباطنة، و 50 دواجن، فضلا عن تقديم التوعية والتثقيف البيطري عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية.

قافلة كلية الزراعة تدعم مزارعي كريون بالاستشارات والهدايا لتحسين الإنتاجية

وفي إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية، شاركت العيادة الزراعية بكلية الزراعة في القافلة، وأهدت المزارعين عبوات من المبيدات والأسمدة والمغذيات، وتم تقديم 40 استشارة زراعية حول العناية بالمحاصيل المزروعة في المنطقة، مع تشخيص الأمراض والآفات التي تصيبها، وتقديم توصيات عملية للحد من تأثيرها، وكذا تقديم توصيات حول التسميد لمحاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى تقديم حلول للمشكلات التي تؤثر على إنتاج بعض المحاصيل.

قوافل التوعية المجتمعية لجامعة دمنهور: تعليم وصحة وقيم إنسانية لأهالي وأطفال كريون

 وانطلاقا من دور الجامعة التوعوي قامت " القافلة التوعوية التثقيفية " لقطاع خدمة المجتمع  بتوعية  32 ربة منزل، و 13 عامل زراعى، و 18 طالب، عن التلوث والحفاظ على الصحة العامة وشاركت كلية التربية مع قطاع خدمة المجتمع ولجنة تقييم الأداء في امتحان 18 مواطن أمي امتحان فوري.


 هذا وقد قدمت كليتي التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة أنشطة تثقيفية وتوعوية لـ 20 طفل عن مخاطر حرق المخلفات الزراعية على الطفل والجنين، وتقديم عرض مسرحي عن أنواع التلوث وأسبابه، بالإضافة إلى التوعية بقيم الولاء والانتماء للوطن، والتوعية بمفهوم التنمر وآثاره السلبية النفسية والمجتمعية، هذا وقد شارك أطفال القرية في العديد من الأنشطة التعليمية باستخدام الوسائل التعليمية، وأنشطة الرسم والتلوين.

الدكتور إلهامي ترابيس جامعة دمنهور مركز كفر الدوار

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