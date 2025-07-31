الفلسطينيون يتضورون جوعا.. نائبة بالبرلمان الأوروبي: مؤسسة غزة الإنسانية فخ للموت

أكدت نائبة بالبرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة العلاقات مع فلسطين لين بويلان، أن الصور التي تأتي من الفلسطينيين الذين يتضورون جوعًا وأصبحوا هياكل عظمية أمر مروع، والخطوة الأولى هي طبعًا الاعتراف بدولة فلسطين، مستدركة: "ولكن أعتقد أن كل هذا مجرد كلام عندما يكون هنالك إبادة جماعية تحدث، وبالطبع نحن بحاجة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ولكننا بحاجة إلى أن نرى الفلسطينيين يعيشون في هذه الدولة".

وقالت في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" الاتحاد الأوروبي وهو شريك تجاري مهم لإسرائيل فيجب أن يصر الاتحاد الأوروبي على أن مؤسسة غزة الإنسانية لن تلعب أي دور في توزيع المساعدات في غزة، إنها فخ للموت ونحن نعلم ذلك وآلاف الفلسطينيين قد قتلوا في محاولتهم للحصول على الطعام والمساعدة من أجل أسرهم، أكثرهم كانوا من الفتيان والشباب لأنهم هم من يذهبون للحصول على المساعدة، مشددةً، على أنّه ملزم بأن يوقف فورًا التعامل مع هذه المؤسسة، .





وأوضحت: "الكلام لا يكفي ولكننا بحاجة إلى أن نرى إجراءات وأفعال، وأعتقد أن التعليقات اليوم من الحكومة السويدية التي تدعو إلى تعليق التجارة، وفي بلجيكا رأينا حزب سياسي يهدد بإسقاط الحكومة إذا لم تتخذ أي إجراءات، لذلك أنا أدعو الناس بممارسة المزيد من الضغط لأنهم يضغطون على السياسيين وبهذه الطريقة سنرى إجراءات وأفعال وكلما شعر السياسيون بالضغط فسيتخذون إجراءات بشكل أسرع".

