الرئيس السيسي لـ ستارمر: يجب بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، ضرورة تسريع إيصال المساعدات

الإنسانية إلى قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأكد الرئيس السيسي، أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت.

كما شدد على موقف مصر الراسخ برفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وجدد الرئيس السيسي ترحيب مصر بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشأن توجه المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين.

وتابع الرئيس السيسي: " خطوة بريطانيا تمثل دفعة إيجابية نحو استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ".