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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فلسطين: يجب وقف إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة

غزة
غزة
هاني حسين

أكدت رئيسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي، أنه  يجب وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وفرض عقوبات عليها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل . 

وقالت رئيسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي: يجب تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل فورا وتوقيع عقوبات على المستوطنين".

وأضافت رئيسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي: يجب على الاتحاد الأوروبي فرض حظر تجاري وجوي على إسرائيل".

وتابعت رئيسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي : ينبغي على أوروبا فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لإجبارها على وقف حربها على غزة".

وأكملت رئيسة لجنة فلسطين بالبرلمان الأوروبي: ما يسمى بمنظمة غزة الإنسانية بمثابة فخ للموت، والصور التي تأتي من غزة ومشاهد الجوع في القطاع أمر مروع للغاية "

غزة قطاع غزة اخبار التوك شو فلسطين الاحتلال

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