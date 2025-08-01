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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر في كندا: اكتمال الاستعدادات لاستقبال الناخبين بانتخابات الشيوخ

السفير أحمد حافظ
السفير أحمد حافظ
القسم الخارجي

أكملت السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال استعداداتهما لاستقبال المصريين في كندا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق صباح الجمعة، الموافق الأول من أغسطس، وتستمر حتى نهاية يوم غد السبت، الثاني من أغسطس.

وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في كندا، قال السفير أحمد حافظ، سفير مصر لدى كندا، إنه في إطار الاستعدادات لاستقبال المواطنين المصريين في كندا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، تستقبل السفارة المصرية في أوتاوا الناخبين الراغبين للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع تستمر على مدار يومين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وأوضح السفير المصري أن السفارة في أوتاوا تعد لجنة فرعية لهذه الانتخابات وهو نفس الحال بالنسبة للقنصلية العامة في مونتريال، مؤكدا أن السفارة والقنصلية العامة اتخذتا كافة الترتيبات والاستعدادات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وبالشكل الذي يضمن سير عملية الاقتراع للمصريين في الخارج بكل يسر وسهولة.

وحث السفير أحمد حافظ كل المصريين في كندا وخارج مصر على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وضرورة استثمار تلك الفرصة التي منحتها الدولة لهم بالتواجد والمشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أتمت سفارات مصر فى الخارج استعداداتها الخاصة باستقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا للقواعد والمحددات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرار رقم 5 لسنة 2025 بدعوة الناخبين المُقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين إلى الاقتراع بمقار لجان الانتخابات الفرعية، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، مع تحديد يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025 موعدا لإجراء هذه الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، ويومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس 2025 موعدًا للحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات.

ويبدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، فيما تُعلن نتيجة الانتخابات وتُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة يومي 25 و26 فى الخارج ويومى 27 و28 فى الداخل، وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.
 

انتخابات الشيوخ مصر كندا

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