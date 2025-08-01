مشروب الانتعاش الأول في الصيف.. عصير الليمون بالنعناع| فوائد لا تعد

مع اشتداد حرارة الصيف، يبحث الكثيرون عن مشروب ينعش الجسم ويمنحه الطاقة، وليس هناك أفضل من عصير الليمون بالنعناع المثلج.

ولا يجمع عصير الليمون بالنعناع فقط بين المذاق اللذيذ والانتعاش، بل يقدم أيضًا فوائد صحية مذهلة تجعله خيارًا مثاليًا يوميًا.

طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج

طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج

المكونات:

4 حبات ليمون مقشرة ومنزوعة البذور

1 لتر من الماء البارد

حفنة من أوراق النعناع الطازج

مكعبات ثلج

سكر أو عسل حسب الرغبة

طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج



التحضير:

ـ اخلطي الليمون، النعناع، السكر أو العسل، الماء، والثلج في الخلاط.

ـ بعد المزج الجيد، صفي العصير للتخلص من الشوائب.

ـ اختياري: يمكن إضافة الصودا لمزيد من الانتعاش.

ـ للتقديم: زيّني الكوب بشرائح الليمون وأوراق النعناع.

طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج

فوائد عصير الليمون بالنعناع

يقوي القلب: بفضل محتواه العالي من الفيتامينات، يساعد على خفض الكوليسترول والوقاية من الجلطات.

يمنع حصى الكلى: احتواؤه على حمض الستريك يرفع حمضية البول ويمنع ترسّب الأملاح.

يدعم امتصاص الحديد: لاحتوائه على فيتامين C، ما يقلل من خطر الإصابة بالأنيميا.

يزيد النشاط والحيوية: غني بالفولات ومضادات الأكسدة التي تحارب التعب.

يحمي العين: لاحتوائه على فيتامين A المفيد لصحة النظر.

يحسن الهضم: غني بالألياف التي تقلل الانتفاخ وتحسن من أداء الجهاز الهضمي.

يعزز المناعة: يخفف من أعراض البرد، ويعد مضادًا طبيعيًا لالتهابات الحلق.

ينشّط المخ: يساهم في تحفيز الدورة الدموية وتقوية الذاكرة.

طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج

نصائح للاستفادة القصوى

اعتدلي في كمية السكر أو العسل المستخدمة.

أضيفي بعض قشور الليمون لمذاق أكثر عمقًا.