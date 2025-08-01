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عرض تجاري أول بمصر للفيلم اللبناني خط التماس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض تجاري أول بمصر للفيلم اللبناني خط التماس

خط التماس
خط التماس
قسم الفن

يشهد الفيلم الوثائقي اللبناني خط التماس للمخرجة سيلفي باليوت عرضه التجاري الأول في مصر، حيث يُعرض في سينما زاوية يومي السبت 2 أغسطس الساعة 5:45 مساءً، والثلاثاء 5 أغسطس الساعة 7 مساءً. 

يستخدم فيلم خط التماس نماذج مصغرة لمباني بيروت وتماثيل مصغرة لإعادة بناء نشأة "فداء" المضطربة خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وبمساعدة هذه النماذج، تواجه "فداء" رجال الميليشيا السابقين الذين شاهدتهم خلال طفولتها خلال الثمانينيات في غرب بيروت: رجال الميليشيا الذين ادعوا أنهم كانوا يحمونها، في الحقيقة كانوا يرعبونها.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، حصد الفيلم جائزتين خلال حفل ختام الدورة الـ77 من المهرجان، وهما جائزة موبي لأول فيلم طويل واعد، وجائزة السينما والشباب الأولى.

كما شهد عرضه العربي الأول في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وشارك في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان الإسماعيلية السينمائي حيث فاز بجائزة أفضل فيلم، ومهرجان Cinema Du Reel، ومهرجان بولزانو السينمائي بإيطاليا، ومهرجان ساو باولو السينمائي (موسترا)، ومهرجان شاشات الجنوب بلبنان.

بالإضافة إلى الإخراج والاشتراك في كتابة الفيلم، قامت باليوت أيضًا بالاشتراك في تصوير الفيلم مع بياتريس كوردون، والمونتاج مع شارلوت توريس، وتأليف الموسيقى أيضًا مع لوك ميلاند.

وكان مشروع الفيلم نال تمويلاً من المركز الوطني الفرنسي للسينما (CNC)، ومؤسسة الدوحة للأفلام، إضافة إلى دعم من عدة مناطق إدارية في فرنسا، وهي نورماندي، وأوكسيتاني، وبروفانس، وإيل دو فرانس.

تخرجت سيلفي باليوت من مدرسة فيميس السينمائية في باريس، وأخرجت العديد من الأفلام القصيرة والأفلام الروائية متوسطة الطول التي تستكشف الحب والعلاقات الأسرية، بما في ذلك Alice، ثم Like Father, Like Daughter الذي تم اختياره لأسبوعي المخرجين في مهرجان كان السينمائي في عام 2007، وMoi tout seul، والوثائقي القصير الحائز على جوائز Love and Words are Politics الذي صورته في اليمن.

خط التماس سينما زاوية أفلام مهرجانات

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