قبل انتهاء التصويت بالخارج غدا.. الجدول الزمني الكامل لانتخابات الشيوخ

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث بدأت صباح اليوم 1 أغسطس، في مقار السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

ووفقا للجدول الزمني للانتخابات تستمر في الخارج حتى غدا السبت الموافق 2 أغسطس.

وفي هذا التقرير نرصد الجدول الزمني للانتخابات تزامنا مع انتهائها غدا بالخارج.

يبدأ الاقتراع فى الداخل يومى 4 و 5 أغسطس المقبل.

انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس.

تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس.

استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس.

تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس.⁠

البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلى 24 اغسطس.

تبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 اغسطس.

تبدأ انتخابات الإعادة فى يوم 25 و 26 فى الخارج.

تصويت المصريين بجولة الإعادة يومى 27 و 28 فى الداخل.

تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم.