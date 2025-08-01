نشرة التوك شو.. انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج تفتح أبوابها..تعرف على أسعار الذهب اليوم

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

إبراهيم عيسى: سيكتب للرئيس السيسي إنقاذه للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن موقف مصر مع القضية الفلسطينية شريف، وأن التاريخ سيكتب للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقوفه وانحيازه للشعب المصري في 30 -6، وانحيازه للشعب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر.

بوتين: المحادثات مع أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا بدليل عودة المئات إلى وطنهم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المحادثات مع أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا والدليل عودة المئات إلى وطنهم، وقد اتفقنا مع أوكرانيا على إمكانية إجراء مفاوضات بعيدا عن الكاميرات وفي أجواء هادئة.

الوطنية للانتخابات: التنسيق مع الخارجية والاتصالات لتأمين التصويت بالخارج

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك تنسيق مع وزارة الخارجية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ.

رئيس الكيانات المصرية بأوروبا: نطالب بتوسيع مقار التصويت في لندن

دعا الدكتور مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصرية في لندن، إلى ضرورة توسيع نطاق عملية التصويت للمصريين في بريطانيا.

انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.. 31 لجنة فتحت أبوابها للتصويت حتى الآن

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك 136 مقرا يستقبل المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في 119 دولة.

سفير مصر بنيوزيلندا: الجالية محدودة.. ولدينا لجنة انتخابية واحدة

قال السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا، إن الجالية المصرية هناك تُعد من الجاليات الصغيرة، ويُقدَّر عدد أفرادها بنحو 5000 شخص.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

عيار 21 يسجل 4500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025.