قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب اللقاء مع بوتين.. زيلينسكي: جاهزون للسلام شرط الجدية
خطوات استخراج شهادة الميلاد 2025 وأماكن الحصول عليها في دقائق أو أونلاين
الصحة: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الطبية بالمحافظات السياحية
أول تعليق من مها الصغير بعد قرار وقفها ومنع ظهورها إعلاميا وإحالتها للنيابة
بعد سنوات من وفاته.. إيمي طلعت زكريا في أحضان والدها بـ الـ AI
رسميا.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
كوريا الجنوبية تختار ألسن القاهرة لتأسيس فرع لمعهد الملك سيجونج بالكلية
فاجأت الجميع | رونالدو بطل لقطة إنسانية في معسكر النصر .. ماذا فعل؟
بدون معوقات.. انتخابات الشيوخ تجري اليوم في 100 مقر خارج مصر
فرنسا: نرفض آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في قطاع غزة
تظاهرات الإخوان في تل أبيب ورقة سياسية لتبرير العدوان.. وخبير يحذر: تشوّه دور مصر وتخدم إسرائيل
انتخابات الشيوخ.. توافد المصريين بـ أوغندا للتصويت في 6 دوائر انتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشرة التوك شو.. انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج تفتح أبوابها..تعرف على أسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

إبراهيم عيسى: سيكتب للرئيس السيسي إنقاذه للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن موقف مصر مع القضية الفلسطينية شريف، وأن التاريخ سيكتب للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقوفه وانحيازه للشعب المصري في 30 -6، وانحيازه للشعب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر.

بوتين: المحادثات مع أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا بدليل عودة المئات إلى وطنهم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المحادثات مع أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا والدليل عودة المئات إلى وطنهم، وقد اتفقنا مع أوكرانيا على إمكانية إجراء مفاوضات بعيدا عن الكاميرات وفي أجواء هادئة.

الوطنية للانتخابات: التنسيق مع الخارجية والاتصالات لتأمين التصويت بالخارج

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك تنسيق مع وزارة الخارجية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ.

رئيس الكيانات المصرية بأوروبا: نطالب بتوسيع مقار التصويت في لندن

دعا الدكتور مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصرية في لندن، إلى ضرورة توسيع نطاق عملية التصويت للمصريين في بريطانيا.

انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.. 31 لجنة فتحت أبوابها للتصويت حتى الآن

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك 136 مقرا يستقبل المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في 119 دولة.

سفير مصر بنيوزيلندا: الجالية محدودة.. ولدينا لجنة انتخابية واحدة

قال السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا، إن الجالية المصرية هناك تُعد من الجاليات الصغيرة، ويُقدَّر عدد أفرادها بنحو 5000 شخص.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

عيار 21 يسجل 4500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025.

التوك شو إبراهيم عيسى السيسي القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

93.2 % للطب.. مؤشرات مهمة وأماكن شاغرة في المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

أم مكة

بعد اخلاء سبيلها.. التحفظ على البلوجر أم مكة للمرة الثانية بقسم الشرطة

ام مكة

خافت تتورط.. القصة الكاملة لمشاجرة أم مكة وعلا شوشة في مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد رمضان

هوية المتوفي الوحيد في حفل محمد رمضان بالساحل وتفاصيل الواقعة

ترامب

البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية جديدة تطال 6 دول عربية

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية .. عليك 4 أمور واجبة

ارشيفي

الأردن.. إحباط محاولة لاختراق الحدود.. وتدخل عاجل للقوات المسلحة

المتوفي

انقذ الجمهور .. تفاصيل وفاة الشاب حسام ضحية حفل محمد رمضان

ترشيحاتنا

خالد سليم

صيف الأوبرا 2025 | خالد سليم يحمل راية الرومانسية .. وهشام خرما يتلاعب بآلة البيانو

ابنة سعيد صالح تحيي ذكري ميلاده بكلمات مؤثرة

ابنة سعيد صالح تحيي ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة

اسما شريف منير

أسما شريف منير تخطف الأنظار مع زوجها| شاهد

بالصور

رحمة أحمد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

إطلالة أنيقة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية
رئيس الأركان يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

سوت جذابة.. أمينة خليل تستعرض جمالها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

حفل محمد رمضان

محاولة اغتيــ.ال نمبر وان!| وفــ.اة ومصابين وهلع في حفل محمد رمضان في الساحل .. اعرف القصة

كوكب الارض

أعداء كوكبنا| عالم فلك يحذر من جسم يقترب من الأرض.. ما القصة؟

شريكة سفاح التجمع

استغلت بنتها.. الطعن على الحكم الصادر ضد أم شهد شريكة سـ.فـ.اح التجمع

وفاء عامر

اعتزال وحجاب لفنانة شهيرة.. هل ليلى عبد اللطيف تقصد وفاء عامر؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد