الوطنية للانتخابات: التنسيق مع الخارجية والاتصالات لتأمين التصويت بالخارج

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك تنسيق مع وزارة الخارجية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، متابعا: «نعمل منذ أشهر ماضية لكي تتم العملية الانتخابية بصورة إيجابية فالأمر لا يقتصر على 48 ساعة التي تجرى خلالها عملية التصويت فقط، بل يتم إجراء ترتيبات على مدار الفترة الماضية من أجل رفع كفاءة التقنية الحديثة والتعامل معها فضلا عن تأمين قاعدة بيانات المصريين الناخبين بالخارج».

وأضاف «بنداري»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التجهيز للانتخابات ليس سهلا، وهناك فريق تقنية على كفاءة وخبرة عالية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، التي تدعم الهيئة الوطنية للانتخابات بكل وسائل التقنية والأمن السيبراني، مؤكدا أن الاستعدادات بالنسبة للانتخابات بالخارج تختلف كثيرا عن نظيرتها بالداخل.

وأكد: «الاستعدادات في الانتخابات للمصريين بالخارج تتضمن استخدام الوسائل التقنية الحديثة، حتى يمكن ربط المقرات الـ136 في نفس التوقيتات، مع مراعاة فروق التوقيت بين الدول، ولكي يمكنني إتاحة الطباعة للسفير رئيس اللجنة، في اللحظة نفسها التي تحل فيها الساعة التاسعة صباحًا، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ببدء عملية التصويت في الداخل والخارج من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وهو ما يتطلب وجود وسيلة آمنة تمكنني من إتاحة طباعة الأوراق في الوقت المحدد».