إبراهيم عيسى: سيكتب للرئيس السيسي إنقاذه للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن موقف مصر مع القضية الفلسطينية شريف، وأن التاريخ سيكتب للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقوفه وانحيازه للشعب المصري في 30 -6، وانحيازه للشعب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انقذ الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية من التهجير، وضياع الحق الفلسطيني.

ووجه رسالة لجماعة الإخوان قائلا:" ايه المطلوب من مصر، أكثر مما تم بخصوص القضية الفلسطينية، وأن موقف مصر مشرف".

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وفي وقت سابق قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن المشاهد التي يظهر فيها الفلسطينيون وهم يقفون في طوابير طويلة أمام مراكز توزيع المساعدات الانسانية في قطاع غزة تعكس مأساة إنسانية حقيقية، وتُظهر حجم الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة الحرب المستمرة.

أوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة، هناك تنكيل وتدمير وتهجير متعمد، والعالم كله بات يرى هذا واضحًا، لكن الضغط الدولي على إسرائيل لم ينجح حتى الآن.

وشدد إبراهيم عيسى على أن الحل يكمن في ممارسة ضغط سياسي حقيقي، قائلًا: "الحل الوحيد الآن أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويضغط على إسرائيل، لأن كل ما نشهده من جرائم يومية لا يمكن وقفه إلا بتحرك دولي حقيقي"، مشيرًا إلى أن غزة اليوم تعيش في حالة من الخراب الشامل والمجاعة اليومية، في ظل مجازر مستمرة تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، ما يمثل هزيمة إنسانية كبرى.