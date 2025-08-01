رئيس الكيانات المصرية بأوروبا: نطالب بتوسيع مقار التصويت في لندن

دعا الدكتور مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصرية في لندن، إلى ضرورة توسيع نطاق عملية التصويت للمصريين في بريطانيا، مشيرًا إلى أن فتح مقر وحيد للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل السفارة المصرية في لندن لا يلبي احتياجات أبناء الجالية المنتشرين في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة.

وأشار خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المصريين المقيمين في مدن مثل إيرلندا، اسكتلندا، وبرمنجهام، يضطرون للسفر من 6 إلى 8 ساعات للوصول إلى مقر التصويت، وهو ما يشكل عبئا لوجستيا ونفسيا كبيرا، ويحد من قدرتهم على المشاركة الفعالة.

وطالب بضرورة دراسة إمكانية اعتماد آليات بديلة مثل التصويت الإلكتروني أو عبر البريد لتسهيل مشاركة المصريين بالخارج، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تواصل حقيقي بين المرشحين وأبناء الجاليات خارج مصر، وليس الاقتصار على الحملات داخل دوائرهم الانتخابية المحلية فقط.