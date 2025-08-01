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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوتين: المحادثات مع أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا بدليل عودة المئات إلى وطنهم

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
إسراء صبري

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المحادثات مع أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا والدليل عودة المئات إلى وطنهم، وقد اتفقنا مع أوكرانيا على إمكانية إجراء مفاوضات بعيدا عن الكاميرات وفي أجواء هادئة، وأن الجانب الأوكراني أبدى موقفا إيجابيا بشكل عام من مسألة تشكيل مجموعات العمل.

وأضاف"بوتين" فى تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن المحادثات مع أوكرانيا لم تتوقف ونتوقع استمرارها، وأن رغم المحادثات مع أوكرانيا تبقى أهداف روسيا دون تغيير، ومن المنطقي الحديث عن أمن روسيا وأوكرانيا في سياق الأمن الأوروبي الشامل.

فلاديمير بوتين أوكرانيا روسيا

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