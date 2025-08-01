بوتين: المحادثات مع أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا بدليل عودة المئات إلى وطنهم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المحادثات مع أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا والدليل عودة المئات إلى وطنهم، وقد اتفقنا مع أوكرانيا على إمكانية إجراء مفاوضات بعيدا عن الكاميرات وفي أجواء هادئة، وأن الجانب الأوكراني أبدى موقفا إيجابيا بشكل عام من مسألة تشكيل مجموعات العمل.

وأضاف"بوتين" فى تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن المحادثات مع أوكرانيا لم تتوقف ونتوقع استمرارها، وأن رغم المحادثات مع أوكرانيا تبقى أهداف روسيا دون تغيير، ومن المنطقي الحديث عن أمن روسيا وأوكرانيا في سياق الأمن الأوروبي الشامل.