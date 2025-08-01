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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الشيوخ وفق القانون.. ما هي قيمتها؟

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث بدأت صباح اليوم 1 أغسطس، في مقار السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

 وفور انتهاء عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، يبدأ التصويت في الداخل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 4 و5 أغسطس.

وحدد قانون مجلس الشيوخ المكافأة الشهرية للأعضاء نظير قيامه بمهام العضوية من موازنة المجلس وفق هذا القانون.

وحسب المادة (36) من قانون مجلس الشيوخ يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين.

ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

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