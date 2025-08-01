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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تسابق الزمن لدعم غزة

الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب
الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عملية إسقاط جوي للمساعدات فوق قطاع غزة يعكس التزام الدولة المصرية الثابت والراسخ تجاه دعم الشعب الفلسطيني في محنته الإنسانية المستمرة، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يأتي استكمالًا لمسيرة الدعم المصري الشامل التي لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة.

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، سواء برًا أو جوًا، هو دليل واضح على أن مصر تتحرك بمسؤولية إنسانية وسياسية وتاريخية، مضيفًا أن توجيهات القيادة السياسية بإسقاط المساعدات من الجو تهدف إلى إيصال الإغاثات العاجلة للمناطق المنكوبة التي تعذر الوصول إليها عبر المعابر، في ظل استمرار الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تتحمل العبء الأكبر من الدعم المقدم لغزة، حيث تجاوزت المساعدات المصرية أكثر من 80% من إجمالي ما وصل إلى القطاع من معونات منذ بداية الحرب، مؤكدًا أن هذا الدور يعكس ريادة مصر ومحوريتها في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد أن تحركات الدولة المصرية تتم بالتنسيق الكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، سعيًا إلى التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين، مشددًا على أن مصر ستظل سندًا وعونًا للأشقاء في غزة مهما بلغت التحديات.

الصافي عبد العال مجلس النواب عبد الفتاح السيسي غزة

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