ألمانيا تدعم برنامج الأغذية العالمي في غزة بمبلغ إضافي 5 ملايين يورو

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية دعم برنامج الأغذية العالمي في غزة بمبلغ إضافي قدره 5 ملايين يورو.

وفي وقت سابق؛ طالبت الحكومة الالمانية بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ، مشددة على ضرورة توسيع المساعدات الإنسانية بشكل سريع وكبير في قطاع غزة.

وأعلنت ألمانيا أنها ستقيم جسرا جويا لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة للمساهمة في رفع المعاناة عنهم.

وأوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن جسر المساعدات سيقام بالتعاون مع الأردن، بهدف مساعدة سكانه الذين يواجهون "مستويات مقلقة" من سوء التغذية بحسب الأمم المتحدة.

وأضاف ميرتس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين، أن "وزير الدفاع بوريس بيستوريوس سيعمل بتنسيق وثيق مع فرنسا وبريطانيا المستعدتين أيضا لإقامة جسر جوي مماثل؛ لإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية".

تابع “نعلم أن هذا الأمر لا يمثل سوى مساعدة ضئيلة لسكان غزة، لكنه مع ذلك مساهمة ونحن سعداء بتقديمها”.

ودعا إلى "تحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة فورا وعلى نحو كامل ومستدام"، معتبرا أن التدابير التي اتّخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية الأسبوع هي مجرّد خطوة أولى.

ونوه المستشار ميرتس بأن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول سيتوجّه إلى منطقة الشرق الأوسط للدفع قدما بالمفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحماس، لافتا النظر إلى أنه يعتزم التحدّث مجددا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.