الشعب الجمهوري يرصد إقبال المصريين بالخارج على انتخابات الشيوخ 2025

تابع حزب الشعب الجمهوري، عبر غرفة عملياته المركزية، مجريات التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي انطلقت اليوم الجمعة 1 أغسطس، في 136 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة حول العالم، وتشرف عليها وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد رصدت غرفة العمليات بالحزب، بالتواصل مع الأستاذ أحمد فهمي رئيس لجنة المصريين بالخارج بحزب الشعب الجمهوري، انتظام العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وتوافد المواطنين في عدد من الدول ذات الكثافة التصويتية العالية مثل السعودية، والكويت، والإمارات، وإنجلترا، وأستراليا.

وأشادت تقارير المتابعة بالإجراءات التنظيمية داخل السفارات، وسلاسة عملية الاقتراع، والحرص على توفير المناخ المناسب للمشاركة.

ويثمن الحزب الروح الوطنية التي عبّر عنها المصريون بالخارج في اليوم الأول من التصويت، من خلال إقبالهم على صناديق الاقتراع، في مشهد يعكس إدراكهم العميق لأهمية دور مجلس الشيوخ، ومشاركتهم الفاعلة في صياغة مستقبل الوطن.

ويؤكد حزب الشعب الجمهوري دعمه الكامل لكل جهود الدولة في ضمان نزاهة الانتخابات وسلامتها، ويدعو جموع المصريين، في الداخل والخارج، إلى ممارسة حقهم الدستوري بكل وعي ومسؤولية.