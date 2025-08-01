محمد أبو العينين: حلمي أشوف مصر الصناعية.. وبكون سعيد لما بشوف أفكار مميزة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن الحلم عندما يتحقق؛ ترى نفسك متواجدا في موضع آخر، موضحا: «الحلم بتاعي أنا، هِيَّا مصر، حلمي أشوف مصر الصناعية، وعشان كده لما بشوف أفكار ورؤى متميزة؛ ببقى سعيد».

اتخابات اتحاد برلمانات دول البحر المتوسط

وبشأن انتخابات اتحاد برلمانات دول البحر المتوسط؛ أوضح «أبو العينين» خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق»، تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أن الانتخاب كان بالإجماع، وهو يتضمن 43 دولة، لافتا إلى أن الـ 43 دولة منهم الاتحاد الأوروبي وحوض المتوسط، وافقوا جميعا، ولم يعترض أحد.