رد رسمي .. حقيقة قطع المياه 5 ساعات عن مدينة نصر

نفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن قطع المياه عن مدينة نصر لمدة 5 ساعات، بزعم تنفيذ أعمال ربط وتحسين شبكة المياه العكرة بشارع مكرم عبيد.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق، مشددة على أن أي أعمال صيانة أو انقطاع مخطط يتم الإعلان عنها مسبقًا عبر الموقع الرسمي أو الصفحة الرسمية للشركة.

وأهابت الشركة، بالمواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة تتعلق بانقطاعات المياه، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للتحقق من أي أخبار تخص خدمات المياه.