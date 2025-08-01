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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق المرحلة الثانية للكليات الحكومية 2025 .. الموعد المنتظر

تنسيق الجامعات أرشيفية
تنسيق الجامعات أرشيفية

يبحث طلاب المرحلة الثانية عن تنسيق المرحلة الثانية 2025 في كليات الجامعات الحكومية 2025، والمقرر أن تنطلق عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.

من المنتظر أن يعلن مكتب التنسيق عن مد فترة التسجيل للمرحلة الأولى على موقع التنسيق لمدة 24 ساعة إضافية، ووفقا لذلك فإن تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق سيتوقف في السابعة من مساء الأحد الموافق 3 أغسطس 2025.

وتعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، عقب غلق باب التسجيل على موقع التنسيق بنحو 48 ساعة، لذلك فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، الأسبوع المقبل.

الكليات المتاحة في تسيق المرحلة الثانية 

الشعبة الأدبية:

التربية (تعليم ابتدائي، طفولة مبكرة)، والحقوق، والآداب، والتربية النوعية، والخدمة الاجتماعية، ودار العلوم، والسياحة والفنادق، والاقتصاد المنزلي، والتربية الرياضية.

الشعبة العلمية: 

“الطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي”.

الكليات الشاغرة للشعبة العلمية بالمرحلة الثانية 

حقوق عين شمس
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
حقوق القاهرة
حقوق المنيا
حقوق انتساب موجه سوهاج
حقوق الفيوم
حقوق كفرالشيخ
فنى تمريض طنطا
زراعة طنطا
زراعة دمياط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

آثار الزقازيق بصان الحجر
تجارة الإسكندرية
الإعاقة والتأهيل بني سويف
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية
تمريض حلوان
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  برج العرب التكنولوجية علوم
الإعاقة والتأهيل الزقازيق
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
معهد فني صحى بنى سويف
إعلام جنوب الوادي
حقوق الزقازيق
تجارة جنوب الوادي
إعلام المنوفية
آداب الوادي الجديد
تربية سوهاج
ألسن الأقصر
علوم بنات عين شمس
ألسن الفيوم
علوم السويس
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية
تمريض عين شمس
تمريض مطروح

فنون جميلة (فنون) الأقصر
معهد فني صحى الوادي الجديد
 

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