كايلا تخطف الأنظار في أول ظهور فني لها مع والدتها دنيا سمير غانم

لفتت كايلا رامي رضوان الأنظار خلال العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"، بإطلالة ناعمة وبسيطة عكست براءتها وأناقتها في آنٍ واحد.

وظهرت كايلا بفستان أنيق باللون (اختاري لونًا إن كان متوفرًا من الصور)، مزين بتفاصيل ناعمة تناسب عمرها، مع تسريحة شعر منسدلة زادت من براءتها وجمالها الطبيعي.

وحازت إطلالتها على إعجاب الجمهور وعدسات المصورين، خاصة أنها المرة الأولى التي تظهر فيها رسميًا في عمل فني، لتبدأ أولى خطواتها في عالم الأضواء تحت أنظار والديها.

ويعد هذا الظهور العلني هو الأول للثنائي بعد انتشار شائعات الطلاق التي لاحقتهما خلال الفترة الماضية، ليكون بمثابة نفي عملي وهادئ لتلك الأقاويل، ورسالة واضحة تعكس ترابط الأسرة واستمرار العلاقة بينهما.

كانت بداية الجدل حين نشرت دنيا سمير غانم عبر خاصية "الستوري" على حسابها بـInstagram عبارة غامضة قالت فيها:

"لا تتجاهل حدسك عندما يقول أنا لست مرتاحًا في هذا المكان، أو مع هذا الشخص"،

ما فتح الباب لتكهنات حول وجود خلافات بينها وبين زوجها.

صور دنيا سمير غانم مع كايلا