صوتك ماله.. أحمد موسى يطمئن على مراسل صدى البلد |فيديو

كشف مراسل صدى البلد في محافظة أسيوط، مصطفى الشيمي، عن سير العملية الانتخابية في محافظة أسيوط.

وأكد مصطفى الشيمي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، لمُذاع فضائية "صدى البلد"، هناك إقبال كثيف للناخبين في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة.

وأوضح مراسل صدى البلد، أن صدى البلد حريصة على تقديم تغطية متميزة لانتخابات الرئاسة، مضيفا أنه على كل مصري أن يكون فخورا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

صوتك ماله

وقاطع الإعلامي أحمد موسى، مصطفى الشيمي، مراسل صدى البلد، قائلا: "انت صوتك ماله، كنت بتهتف النهارده ولا حاجة"، ليرد الشيمي، قائلا: "دا من التغطية بس".