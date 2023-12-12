وكيل التعليم بالغربية: إلغاء مأموريات العمل اليوم لمشاركة العاملين بالانتخابات

أكد وكيل وزراة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن أن اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية يشهد إقبالا من جانب موظفي ومنتسبي التربية والتعليم.



وأوضح ناصر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن من كان لديه مأمورية عمل أعاقته من السماح له بالمشاركة في التصويت بالانتخابات خلال اليومين الماضيين تم إلغاؤها اليوم ليتمكن من القيام باستحقاقه الدستوري في اخر أيام العملية الانتخابية.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أن الأيام الماضية شهدت إقبالا كبيرا من موظفي ومنتسبي التربية والتعليم للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.. منوها بأن المعلم مربي الأجيال دوما في طليعة المشاركين في التعبير عن رأيه والقيام بدوره.