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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مخاطر حقيقية تهدد مصر.. لماذا يتوافد المواطنون بكثافة على لجان الانتخابات الرئاسية؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في مصر

إقبال غير مسبوق للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع محافظات الجمهورية من أجل التعمير والبناء وإنشاء مصر الجديدة التي كان يحلم ويتطلع بها الجميع.

الانتخابات الرئاسية في مصر 

أبرز الأمور التي أدت الي نزول المصريين بكثافة 

فالحشد الكبير من قبل المواطنين للانتخابات هو للتعبير عن التقدير لما نشاهده من حجم الإنجاز الذي نعيشه وفي نفس الوقت ارتباطنا وقت الأزمات بقيادتنا من اجل مستقبل مستقر وواعد وزاهر.

وتتواصل اليوم، الثلاثاء، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث على التوالي، حيث بدأت في التاسعة صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية في استقبال الناخبين باليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية.

وحول الانتخابات الرئاسية 2024، قال الدكتور أحمد سيد احمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، أن هذه الانتخابات لها خصوصية مختلفة عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة خاصة وأنها تأتي في سياق مختلف عما سبق.

وأوضح سيد ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان أحد هذه السياقات هو استشعار المواطن المصري بان هناك مخاطر حقيقية تواجه الدولة المصرية وتتجاوز حتى مجرد التحديات والصعوبات الاقتصادية الي ان هناك مخاطر تمس الأمن القومي خاصة مع اشتعال الجبهات الثلاثة على الحدود المصرية السودان جنوبا ـ ليبيا غربا ـ غزة شرقا.

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وتابع: الأمر الثاني أن غزة أدركت ان هناك مخططا إسرائيليا لتجهير الفلسطينيين قسرا في سيناء وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري ولذلك هذا العامل حاسما في دفع المصريين نحو النزول الي الانتخابات بهذه الكثافة لإعطاء رسالة للعالم والخارج بان الشعب المصري يلتف حول دولته وحول قيادته السياسية ويرفض مثل هذه المشروعات وهذه المخططات التي تمس الأمن القومي ويعطي رسالة بانه يعطي تفويضا للدولة المصرية والقيادة المصرية في اتخاذ ما تراه من إجراءات لمواجهة هذه التحديات.

وواصل: وبالتالي كان هذا العامل المهم الذي تزامن مع هذه الانتخابات كان أبرز الأمور التي أدت الي نزول المصريين بكثافة في الانتخابات.  

وأكد ان هناك عوامل أخرى منها ان كثيرا من المصريين ادركوا انه لابد من النزول والتأكيد على ان هذا الانتخابات تمثل المستقبل واستمرار المشروعات التنموية ومشروع النهضة الشاملة الذي بدء عام 2014 وهناك حاجة لاستكماله.

 الدكتور أحمد سيد احمد

رسالة تفويض سياسي جديد من الشعب المصري

وواصل: وبالتالي كان هذا رسالة بان هناك تفويض سياسي جديد من الشعب المصري للقيادة السياسية لاستكمال هذا المشروع الشامل للنهضة الشاملة، وبالتالي هذه العوامل دفعت أيضا الي النزول بكثافة.

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محسن صلاح يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية

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واختتم: وهذا يوضح ان المصريين لديهم وعي سياسي ولديهم حرص على ممارسة حقوقهم السياسية والانتخابية وهذه العوامل الثلاثة تفسر هذا الاقبال الكثيف الذي أعلن عنه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثاني بانها تجاوزت 45%.  

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