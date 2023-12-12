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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رد الجميل.. الانتخابات الرئاسية تشهد إقبالا كثيفا من الشباب والمرأة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في مصر

تتواصل اليوم، الثلاثاء، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث على التوالي.

وبدأت في التاسعة صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية في استقبال الناخبين باليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية في مصر 

رد الجميل للدولة المصرية 

وتصدر الشباب والمرأة التصويت الأولى للعملية الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية وذلك للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024، حرصا منهم أن يكونوا شريك مهم وفعال في صناعة القرار ورسم مستقبل الوطن.

وحول المشاركة الكثيفة للشاب والمرأة في الانتخابات الرئاسية 2024، قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن حالة الاقبال الكبير من قبل الشباب والمرأة فهم يردون الجميل للدولة المصرية نتيجة اخذون كافة حقوقهم خلال العشرة السنوات السابقة.

وأوضح حامد ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بالنسبة للمرأة أن القيادة السياسية المصرية وضعت نقطة مهمة في الدستور وهو الحصول على أكثر من 25 % من مقاعد البرلمان بالنسبة للمرأة وهذا حدث تاريخي، وشاهدنا تعيين المرأة في مجلس الدولة، وشاهدنا تعيين المرأة ولأول مرة وهي تجلس على كرسي القضاء.

وتابع: أما الشباب، فشهدنا شباب في عمر 25 و27 عام يتم تعيين 9 نواب للمحافظات المختلفة وهذا دلالة على اهتمام الدولة المصرية في الفترات السابقة بالمرأة والشباب ولكل فئات الشعب المصري ولكن هذه النقاط تحديدا جعلت المرأة تقوم بتقديم ملحمة تاريخية في تاريخ مصر بأدلائها بكل هذه الأصوات.

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وأكد أننا شاهدنا الأسر المختلفة تجمع بعضها وتنزل الي الانتخابات لإعطاء صوتها، وكل المؤسسات ومن ينتمي للدولة المصري يسعى وبكل قوة ويتحرك الي تجميع هؤلاء مع بعضهم لبعض للأدلاء بأصواتهم.

وأضاف أن هناك حالة مفرحة لدى الشعب المصري بشكل عام نتيجة الحالة الانتخابية.

وانتظموا الشباب في الطوابير الانتخابية بمراكز الاقتراع، بمختلف المحافظات للحرص على المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم القادم، واحتشد آلاف الشباب من الجنسين أمام اللجان، وذلك للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في مشهد يعكس قيمة الشباب المصري، الراغبين في المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

 الدكتور حامد فارس

الانتخابات الرئاسية في مصر 

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم في المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة في انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات الرئاسية في مصر 

حالة إقبال شديدة على اللجان

وخلال اليومين السابقين، انتظمت الطوابير أمام اللجان الانتخابية بمختلف محافظات مصر منذ الساعة الأولى لانطلاق عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وكانت حالة الإقبال الشديدة على اللجان أدت إلى نفاد بطاقات التصويت في بعضها، ما دفع بإمدادها بالمزيد من البطاقات، في عُرس ديمقراطي حقيقي، ومرحلة جديدة من التحول الديمقراطي والتعددية السياسية التي تتمتع بها مصر في خضم جمهورية جديدة قوامها الأساسي هو بناء الإنسان.

وشهدت الانتخابات الرئاسية، في يومها الثاني بالداخل، أمس، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وتصدر الشباب والنساء المشهد الانتخابي، فيما لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات تعكر صفو العملية الانتخابية، وسط لفتتات إنسانية من رجال الشرطة والقضاة تجاه أصحاب الهمم للتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم.

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محمد رجب يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

وقال المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان الجمهورية شهدت كثافات غير مسبوقة، وهناك توقعات بالزيادة خلال اليوم الثالث، موضحًا أن 45% من أصوات المجمع الانتخابي أدلوا بأصواتهم في اليومين الأول والثاني.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بمشاركة المحافظين عبر تقنية فيديو كونفرانس، وأكد أهمية مواصلة الجهود لتوفير الخدمات المختلفة، وتقديم مختلف التيسيرات للمواطنين لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر.

من جانبهما، أشادت منظمات المجتمع الدولي المحلية والإقليمية بسهولة سير العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المصرية.

المستشار أحمد بنداري
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