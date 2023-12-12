عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في مصر

تتواصل اليوم، الثلاثاء، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث على التوالي.

وبدأت في التاسعة صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية في استقبال الناخبين باليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية في مصر  

اليوم الثالث والأخير للانتخابات 

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

txt

إقبال كبير من المواطنين بالعريش على الانتخابات الرئاسية

txt

توافد السيدات على لجان المعادي في ثالث أيام الانتخابات| صور

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم في المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة في انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد, رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات الرئاسية 2024

حالة إقبال شديدة على اللجان

وخلال اليومين السابقين، انتظمت الطوابير أمام اللجان الانتخابية بمختلف محافظات مصر منذ الساعة الأولى لانطلاق عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وكانت حالة الإقبال الشديدة على اللجان أدت إلى نفاد بطاقات التصويت في بعضها، ما دفع بإمدادها بالمزيد من البطاقات، في عُرس ديمقراطي حقيقي، ومرحلة جديدة من التحول الديمقراطي والتعددية السياسية التي تتمتع بها مصر في خضم جمهورية جديدة قوامها الأساسي هو بناء الإنسان.

وشهدت الانتخابات الرئاسية، في يومها الثاني بالداخل، أمس، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وتصدر الشباب والنساء المشهد الانتخابي، فيما لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات تعكر صفو العملية الانتخابية، وسط لفتتات إنسانية من رجال الشرطة والقضاة تجاه أصحاب الهمم للتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وقال المستشار أحمد بندارى، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان الجمهورية شهدت كثافات غير مسبوقة، وهناك توقعات بالزيادة خلال اليوم الثالث، موضحًا أن 45% من أصوات المجمع الانتخابي أدلوا بأصواتهم في اليومين الأول والثاني.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بمشاركة المحافظين عبر تقنية فيديو كونفرانس، وأكد أهمية مواصلة الجهود لتوفير الخدمات المختلفة، وتقديم مختلف التيسيرات للمواطنين لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر.

من جانبما، أشادت منظمات المجتمع الدولي المحلية والإقليمية بسهولة سير العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المصرية.

 الدكتور مصطفى مدبولى

خطوة بخطوة بالرقم القومي 

الناخبون المغتربون الراغبون فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، يمكنهم الحصول على أماكن لجانهم الانتخابية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات هــنـا.
  • الخطوة الثانية: يتم الضغط على كلمة الموقع الكامل الموجودة على يسار الصفحة.
  • الخطوة الثانية: اختيار المحافظة التي يرغب في التصويت فيها.
  • الخطوة الرابعة: تحديد مقر اللجنة العامة.
  • الخطوة الخامسة: سيظهر على الشاشة اسم اللجنة الانتخابية المحددة للمغتربين ضمن نطاق اللجنة العامة التى يتم تحديدها.
txt

"الجمهورية": الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بوعي المصريين

txt

السيسي: مصر حققت إنجازًا دستوريًا كبيرًا خلال الفترة الماضية

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2014، قيمة الغرامة، لا تتجاوز 500 جنيه، لكل مواطن مسجل اسمه فى كشوف الانتخابات، وتخلف عن التصويت عن الإدلاء بصوته بدون عذر.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الثالث والأخير للانتخابات الإنتخابات الرئاسية في مصر السيسي مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

موضوعات متعلقة

إقبال كبير من المواطنين بالعريش على الانتخابات الرئاسية

توافد السيدات على لجان المعادي في ثالث أيام الانتخابات| صور

حملة السيسي الرسمية: انتظام عملية فتح اللجان في ثالث يوم انتخابات

السفير خليل الذوادي: رصدنا نسبة مشاركة كبيرة من الشباب في الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

الرئيس أعطاهم حقهم.. لجان الانتخابات الرئاسية تتيح مترجمة إشارة للصم والبكم

وظائف جديدة بالبترول.. الوزارة تحذر المواطنين لهذا السبب

اقبال كبير من الناخبين في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية بأسوان.. صور

الانتخابات الرئاسية.. المصريات يواصلن تصدر المشهد في ختام الماراثون بأكتوبر | صور

حسام زكي: الجامعة العربية تتابع اللجان الانتخابية ..وإقبال المصريين متوقع

تفاصيل اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

مذ.بحة معرة النعمان.. الحملة الصليبية الأولى.. جرائم قـ.تل جماعي وأكل لحوم البشر

فيديو

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

فيديو لامرأة فلسطينية تتضرع إلى الله يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد ماذا فعلت

فلسطين حرة.. مواطن ألماني يثير ضجة بتصرف غير متوقع| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ