5 أسباب.. تعرف على سر الإقبال غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية| تفاصيل

إقبال غير مسبوق للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع محافظات الجمهورية من أجل التعمير والبناء وإنشاء مصر الجديدة التي كان يحلم ويتطلع بيها الجميع.

الانتخابات الرئاسية في مصر

أعلى مشاركة من أي انتخابات سابقة

فالحشد الكبير من قبل المواطنين للانتخابات هو للتعبير عن التقدير لما نشاهده من حجم الإنجاز الذي نعيشه وفي نفس الوقت ارتباطنا وقت الأزمات بقيادتنا من اجل مستقبل مستقر وواعد وزاهر.

وتتواصل اليوم، الثلاثاء، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث على التوالي، حيث بدأت في التاسعة صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية في استقبال الناخبين باليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية.

وحول الانتخابات الرئاسية 2024، قال الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات تعد مفاجأة كبرى نتيجة سبب ارتفاع المشاركين.

وأوضح عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك توقع أن المشاركة في هذه الانتخابات هي الأعلى من أي انتخابات سابقة شاهدتها مصر، فهناك عوامل كثيرة ساعدت على هذا الحشد..

أولا: التيسيرات التي قدمتها اللجنة العليا للانتخابات وتسهيلات الهائلة حيث نسقت مع شركات هاتف المحمول توصيل رسائل للمواطنين بضرورة المشاركة.

وتابع: وأيضا الحشد التي قامت به المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية حيث دعت المواطنين الي المشاركة باعتبارها واجب وطني وشهادة يأمر بها الدين الإسلامي والمسيحي من أجل مستقبل الوطن وهناك دور الذي لعبته وسائل الإعلام لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة وهناك أيضا حرص المواطن على مستقبل بلاده في ظل التهديدات التي تحيط بها من كل الاتجاهات خاصة من ناحية العدوان الإسرائيلي على غزة واحتمال تهجير الفلسطينيين الي سيناء.

الدكتور بشير عبد الفتاح

أسباب عديدة للإقبال على المشاركة

وواصل: وأيضا جيل الشباب الذي انضم إلى دائرة الناخبين كان حريص على ممارسة دوره الانتخابي أيضا والمشاركة في التصويت والمرأة دائما كان لديها حافز كبير.

وأوكد أن السماح للوافدين للتصويت في أماكن وجودهم بدل من العودة الي محافظاهم الأصلية ساعد في ارتفاع عدد الناخبين وخاصة أن هناك 7 إلى 10 % وافد من المحافظات المختلفة.

واختتم: وهناك أسباب عديدة ساعدت في ارتفاع الاقبال للمشاركة في الانتخابات فضلًا عن رغبة المواطنين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتأمين البلاد ويرون في الانتخابات الرئاسية فرصة لهذا الامر.

وتعتبر الانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.