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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة السيسي الرئاسية: الشعب المصري أصيل

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، تعليقا على تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 في أول تعليق له  بعد إنتهاء العملية الانتخابية وغلق الصناديق وبدء الفرز، إن "الشعب المصري شعب أصيل والأعداد كانت بكثافات مرتفعة جداً .. كلنا كنا نأمل النجاح ونسعى إليه لكن وجدنا نوعاً من رد الفعل العظيم من الشعب المصري" .


وأضاف محمود فوزي خلال مداخلة عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة ON : "استثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي في البنية الاجتماعية والفئات الاولى بالرعاية وفي العشوائيات والريف المصري والشهداء وذوي الاعاقة وكل مجال من مجالات  التنمية في مصر كان رهاناً ناجحاً، لأن الناس استشعرت حجم ما حدث فى البلد من تنمية وتقدم وتترجم ذلك في صورة أعداد كبيرة جداً  من الناخبين".

 

ربنا  مبيضيعش  تعب المخلصين والرئيس عبد الفتاح السيسي أول هؤلاء  المخلصين


وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي: نحن في غاية السعادة ونشكر كل مصري ومصرية نزل وكان إيجابياً ومارس حقه  رغم الدعوات السلبية ودعوات "الكسل" ربنا مبيضيعش تعب المخلصين والرئيس عبد الفتاح السيسي أول هؤلاء  المخلصين ". 

 

السيسي المستشار محمود فوزى العملية الانتخابية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024

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