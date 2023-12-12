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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوطنية للانتخابات: بدء عمليات الفرز في بعض اللجان الفرعية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ التصويت مستمر في بعض اللجان الفرعية، بينما جرى إغلاق بعض اللجان والبدء في الفرز.

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وأضاف بنداري في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "التصويت مازال قائما حتى الآن في الزقازيق وبني سويف والمنيا وجزء من القاهرة والمنصورة والفيوم، ومستمرون في تمكين كل الناخبين المتواجدين حتى آخر ناخب يمكن من الإدلاء بصوته ثم يتم الفرز في تلك اللجان".

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