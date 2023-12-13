عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-12-2023

صدى البلد

واصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023، الاستقرار في البنوك العاملة في مصر للشهر التاسع على التوالي.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-12-2023، والذي شهد استقرارًا، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

txt

5 توصيات عاجلة.. تحركات سريعة من لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع|تفاصيل

txt

الزيادة خلال أيام..تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لإجور العاملين في القطاع الخاص

txt

زلزال قوى يضرب أسعار الذهب.. وقيمة غير متوقعة لـ عيار 21

txt

باقي يومين.. 15 ديسمبر انتهاء هدايا البنوك للمواطنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار في بنك البركة
ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في  بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري. 

الدولار أسعار الدولار سعر الدولار اليوم الأربعاء أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

استمرار الأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

موضوعات متعلقة

5 توصيات عاجلة.. تحركات سريعة من لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع|تفاصيل

الزيادة خلال أيام..تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لإجور العاملين في القطاع الخاص

باقي يومين.. 15 ديسمبر انتهاء هدايا البنوك للمواطنين

زلزال قوى يضرب أسعار الذهب.. وقيمة غير متوقعة لـ عيار 21

محيي الدين: مصر أكدت على ضرورة التوازن بين تنفيذ العمل المناخي ودعم الدول النامية

القومي للحوكمة يبحث مع معهد الإدارة العامة في البحرين سبل تعزيز التعاون

65 متدربا من المؤسسات الصناعية يشاركون في برنامج تدريبي ينظمه معهد التخطيط

قيادات مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. صور

ترشيحاتنا

يوم تاريخي..المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يعلق على اعتماد قرار وقف إطلاق النار

اللجنة العامة قسم أول أسوان: حصول المرشح السيسي على 98 ألفا و77 صوتا

بعد رشقات صاروخية على إسرائيل.. الاحتلال يقصف مواقع في لبنان وسوريا

اللجنة العامة 3 بمركز أبنوب بأسيوط: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 152 ألفا و 748 صوتاً

اللجنة العامة بقسم النزهة بالقاهرة: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 197 ألفا و356 صوتا      

حكم شرب الماء في الطواف أثناء أداء المناسك.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

برقم صادم.. سعر غير متوقع لحقيبة درة في مهرجان البحر الأحمر

بأكثر من 150 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نجوى كرم الذهبي

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

فيديو

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ