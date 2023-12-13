اللجنة العامة بالإسكندرية: نسبة الحضور بلغت 71٪؜

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة، الدائرة الرابعة قسم أول الرمل بمحافظة الاسكندرية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز .

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 294 الف 650 ناخبا، وعدد الحضور 209 آلاف و323 ناخبا، بنسبة حضور 71% وعدد الأصوات الصحيحة 208 آلاف 373 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 948 ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشح عبد الفتاح السيسي 183 ألفا و152 صوتا بنسبة 87.9%، والمرشح فريد زهران 1881 صوتا بنسبة 0.9%، والمرشح عبد السند يمامة 572 صوتا بنسبة 0.3%، والمرشح حازم عمر 22 ألفا و768 صوتا بنسبة 10.9%.