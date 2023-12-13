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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللجنة العامة بالإسكندرية: نسبة الحضور بلغت 71٪؜

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة، الدائرة الرابعة قسم أول الرمل بمحافظة الاسكندرية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز .

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وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت  294 الف 650  ناخبا، وعدد الحضور    209 آلاف و323 ناخبا، بنسبة حضور 71% وعدد الأصوات الصحيحة  208 آلاف 373  ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة  948  ناخبا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشح عبد الفتاح السيسي   183 ألفا و152  صوتا بنسبة 87.9%، والمرشح فريد زهران   1881 صوتا بنسبة 0.9%، والمرشح عبد السند يمامة    572  صوتا بنسبة 0.3%، والمرشح حازم عمر    22 ألفا و768 صوتا بنسبة 10.9%.

الانتخابات الرئاسية إكسترا نيوز المرشح عبد الفتاح السيسي المرشح فريد زهران انتخابات الرئاسة المصرية 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة نتائج الفرز الأولية محافظة الاسكندرية

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