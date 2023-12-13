الهجوم الثالث اليوم.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة سديروت وما حولها

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار الصاروخية في مستوطنة سديروت والمجتمعات المحيطة بها.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعد هذه هي المرة الثالثة التي تدوي فيها الانذارات بسبب هجوم من المقاومة الفلسطينية على مناطق إسرائيل المتاخمة لغزة في الساعتين الماضيتين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

ودوت صفارات الإنذار الصاروخية في عين هاشلوشا ونيريم، وهما مستوطنتان متجاوران لوسط غزة.

وقد تم تفعيل صفارات الإنذار للصواريخ في كيبوتس كيسوفيم، التي تم إخلاؤها وسط الحرب المستمرة في غزة.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 8 جنود من قواته قتلوا أمس في القتال بقطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إنه لقى 6 ضباط وجنديين حتفهم في القتال بغزة أمس، حيث كان من بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء "جولاني".

وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتلال في الهجوم البري ضد حركة حماس إلى 113.



وكانت هيئة البث العبرية نقلت في وقت سابق، عن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو استعداده لحرب مع كل الفلسطينيين.