الأونروا: مقتل نحو 228 شخصا في أماكن تابعة للوكالة

منذ 7 أكتوبر..

أعلنت وكالة أونروا مقتل ما لا يقل عن 228 شخصا في أماكن إيواء تابعة للوكالة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، قال في وقت سابق إن قدرة الوكالة على تقديم الخدمات في غزة على شفا الانهيار.

وقال لازاريني، أمس، إنه شاهد فيديو لتفجير مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في شمال غزة.

ووصف لازاريني عبر صفحته على منصة “إكس”، المشهد الذي رآه في الفيديو وصفه بأنه "أمر شائن"، بما في ذلك تفجير المستشفيات في غزة أيضا.

وشدد مفوض العام الأونروا، على أن المدارس محمية بموجب القانون الدولي، لافتا إلى أن كلا من طرفي الصراع في قطاع غزة "إسرائيل وحماس" لديهما إحداثيات لجميع منشآت الأونروا في غزة.