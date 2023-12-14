جامعة قناة السويس تحقق المركز الخامس مصريا في تصنيف كيو إس العالمي

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن جامعة قناة السويس حققت في مجمل تصنيف الاستدامة ترتيب 721 عالميا و13 إفريقيا والخامس مصريا في النسخة الثانية من تصنيف كيو إس للجامعات العالمية في الاستدامة.



وأوضح رئيس جامعة قناة السويس - في بيان صحفي اليوم /الخميس/ - أن هذا التصنيف يركز على الإجراءات المختلفة التي تتخذها الجامعات للتعامل مع التحديات العالمية في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، موضحا أن إصدار هذا العام اشتمل على 1403 جامعات عالمية منهم 43 جامعة على مستوى إفريقيا و18 جامعة على مستوى مصر بزيادة قدرها 703 عن العام الماضي.



ومن جانبه .. أشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد سعد زغلول، إلى أن تصنيف الاستدامة من كيو اس يرتكز على ثلاثة معايير رئيسة وهي الأثر البيئي والأثر الاجتماعي والحوكمة، مضيفا أن معيار الأثر البيئي يضم ثلاثة مؤشرات للتقييم هي الاستدامة البيئية والتعليم البيئي والبحث في مجال البيئة، بينما يشمل معيار الأثر الاجتماعي خمسة مؤشرات وهي وتبادل المعرفة والصحة الرفاهية والتوظيف والمخرجات والمساواة وأثر التعليم مجتمعيا.



وأوضح مكتب التعاون الدولي الدكتور سامح سعيد أن جامعة قناة السويس صنفت بترتيب 436 عالميا والتاسع إفريقيا والرابع مصريا في مجمل معيار "الأثر البيئي" وبترتيب 458 عالميا في مؤشر "الاستدامة البيئية"، كما صنفت الجامعة في معيار الحوكمة بترتيب 555 عالميا.



وأشار إلى أن هذا التصنيف يدل على أن لجامعة قناة السويس وضع متميز للتأثير الإيجابي على المستويات المحلية والوطنية والعالمية وأن لديها الأسس لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا على كوكب الأرض من خلال البحث والتدريس والحوكمة القوية والمشاركة المجتمعية.



ويشير التصنيف إلى الخبرة والإمكانيات المتاحة لدى الجامعة لدفع التنمية المستدامة إلى الأمام وضمان أن الأجيال القادمة من الطلاب لديهم المعرفة عن أهمية الاستدامة.