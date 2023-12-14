بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

انتقد الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابة بموقع فيسبوك حكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، بعد احتساب ضربة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي.

وكتب خالد الغندور: سهل جدا تعيد الفاول اللي قبل احتساب ضربة الجزاء لتقنع المشاهد بصحة قرارك وقطع الشك باليقين، ولكن للأسف مافيش اي اعادة وبالتالي نفتح باب الجدل والاعتراض.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المصري أهدرها إلياس الجلاصي بعدما تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك.

ضم تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في الدوري:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.