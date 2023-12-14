بينهم أهلاوي .. 3 صفقات من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

تترد الأنباء عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع صفقات شتوية لتدعيم فريقه بعد حل أزمة القيد.

محمد حمدي نجم الأهلي السابق

من المرجح أن ينضم أحمد حمدي، لاعب الأهلي والجونة ومونتريال الكندي السابق، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حسبما أشارت تقارير صحفية.

يعتبر أحمد حمدي خيارًا محتملا للزمالك في ظل حل أزمة إيقاف القيد وتسوية الغرامة المتعلقة بصفقة سبورتنج لشبونة.

ويتمتع أحمد حمدي ابن النادي الأهلي السابق بمهارات متنوعة ويمكنه تعزيز خط وسط الفريق، وتأتي فرصة ضمه بعدما أصبح حرًا من أي التزام مالي، مما يخفف العبء المالي على النادي.

لاعب بيراميدز وحارس انبي

كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن طارق، عن كواليس عودة الثلاثي المتمرد بنادي الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، مضيفا: “عمرو الجنايني يسعى لحل أزمة فتوح مع الزمالك”.

وأوضح طارق خلال تصريحات لقناة الزمالك: “شرط الزمالك لعودة أحمد فتوح للمشاركة مع الفريق هو التجديد على بياض”، مضيفا: “هناك مفاوضات وقد يصل الزمالك لحل وسط مع اللاعب خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف “هناك اتفاق بين الزمالك وبين أسامة جلال لاعب بيراميدز وهناك اهتمام من مسؤولي الزمالك بحارس إنبي محمد البلعوطي”.