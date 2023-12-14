الجماهير لا تنزل أرض الملعب..تعليق مثير لـ كولر على مباراة الأهلي والاتحاد

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات كولر بشأن مباراة الأهلي واتحاد جدة غدا في منافسات كأس العالم للأندية.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “اتحاد جدة يمتلك عناصر محترفة مميزة ولكن الملعب هو الفيصل.. ندرك حجم الدعم الجماهيري للمنافس، ولكن الجماهير لا تنزل أرض الملعب وقت المباراة”.

وأضاف كولر: “كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولكن بالمجهود داخل المستطيل الأخضر، لا استطيع وضع نسبة لتحديد الفائز في مباراة الغد”.



ويستعد الأهلي، غداً الجمعة، في مباراة الدور ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد تجاوز اتحاد جدة لفريق اوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية الأكبر حضوراً جماهيرياً في تاريخ البطولة على مدار نُسخها العشرين، بعد أن شهدت المواجهة حضوراً تجاوز (50,248) مشجعاً ومشجعة، في رقم قياسي جديد لم تشهده البطولة سابقاً في المباريات الافتتاحية.