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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش بنخاف من حد.. كهربا يتحدى كانتي وبنزيما قبل مواجهة الأهلي والاتحاد

صدى البلد

نشر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك تصريحات لاعب الأهلي عن مواجهة كانتي وبنزيما في إطار منافسات كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد حسن: كهربا عن مواجهة كانتي وبنزيما: نحترم الجميع.. بس إحنا الأهلي ومش بنخاف من أي حد.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، الذي أقيم أول أمس الثلاثاء على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوياً خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي غدا الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

كانتي اخبار بنزيما مباراه الاهلي و الاتحاد

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