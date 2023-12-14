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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التربية والتعليم الفلسطينية: استشهاد 3714 طالبا وإصابة 5700 منذ بداية العدوان

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، استشهاد 3714 طالبًا وإصابة 5700 منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة والضفة في 7 أكتوبر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق، ارتفاع عدد الشهداء إلى 18.884، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على  قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الصحة في تقرير لها، اليوم الخميس، إن 18,600 شهيد ارتقوا في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، وإنه جُرح أكثر من 51 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 286 شهيدا، وجُرح 3,431 آخرون.

وأضافت أن الأغلبية العظمى من الشهداء، أي ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن نحو 300 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا، إضافة إلى 32 من طواقم الدفاع المدني، و86 صحفيا، و135 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونرواا
 

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