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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور أشرطة خضراء في السماء.. ما هذه الظاهرة وسببها؟

صدى البلد

تُعد الأضواء الشمالية والجنوبية من بين أجمل وأروع المشاهد الطبيعية التي يمكن رؤيتها في سماء الليل. تتراقص هذه العروض الضوئية الجميلة عبر السماء، مما يخلق مناظر ساحرة وساحرة للعين.

ولكن، ما هو الشفق القطبي بالضبط؟ وما هي الظواهر الطبيعية التي تسببها؟

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وفقا لموقع “سبيس” يحدث الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم الأضواء الشمالية (الشفق القطبي) في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والأضواء الجنوبية (الشفق الأسترالي) في النصف الجنوبي، نتيجة لتفاعل طاقة الشمس والجسيمات المشحونة في الغلاف الجوي للأرض.

 يقوم الغلاف الجوي بتوجيه هذه الجسيمات المشحونة نحو القطبين الشمالي والجنوبي، حيث تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض.

تتميز عروض الشفق القطبي بتشكيلها الرائع من الألوان المتلألئة، وتكون الأشرطة الخضراء هي اللون السائد، ولكن يمكن أن تظهر أيضًا بألوان مثل الأحمر والأزرق والبنفسجي والوردي والأبيض.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن ليست جميع العروض الضوئية التي تظهر في سماء الأرض هي شفق قطبي حقيقي. فبعض الخطوط الأرجوانية والبيضاء التي تشبه سياج الاعتصام تعرف باسم "STEVE" (تعزيز قوي لسرعة الانبعاثات الحرارية)، وهي تختلف عن الشفق القطبي في طبيعتها وكيفية تكوينها.

وفقًا لدراسة حديثة حول الغلاف الجوي للأرض، تم اكتشاف أنه في المناطق الأبعد جنوبًا من تلك التي يحدث فيها الشفق القطبي، يمكن للمجالات الكهربائية المتوازية للمجال المغناطيسي للأرض أن تنتج ظاهرة ضوء مشابهة لسياج الاعتصام.

 يُعتقد أنه يتم إنتاج STEVE والتوهج الأخضر المقابل، الذي يشبه سياجًا بنقاط خشنة، من خلال عمليات فيزيائية مختلفة.

الانبعاثات الانبعاثات الحرارية استكشاف

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